Из-за ограничений в Москве 14 рейсов ушли в аэропорт Нижнего Новгорода

Четырнадцать самолётов, направлявшихся в московские аэропорты, приземлились в Нижнем Новгороде из-за временных ограничений в столичном авиаузле. Аэропорт Чкалов выступил главным запасным для этих рейсов, сообщили в официальном канале воздушной гавани.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Людям выдают еду и напитки, все службы воздушной гавани переведены на усиленный режим работы. В терминале доступны питьевые фонтанчики, при необходимости аэропорт готов установить дополнительные кулеры с водой и предоставить пуфы и матрасы. Для пассажиров с детьми круглосуточно работает комната матери и ребёнка.

К настоящему моменту ограничения на полёты в Москве сняты. Часть перенаправленных самолётов уже вылетела из Нижнего Новгорода, остальные готовятся отправиться в аэропорты назначения.

Ранее Life.ru сообщал, что во время июльских ограничений в московском авиаузле 32 самолёта также были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Тогда более чем на два часа задерживались 47 рейсов из Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковского. Несмотря на корректировки расписания, столичные аэропорты за сутки обслужили свыше 900 рейсов и работали в усиленном режиме.