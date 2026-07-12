Минтранс сообщил о задержке 47 рейсов в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах более чем на два часа задержан вылет 47 рейсов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

По данным ведомства, с начала суток аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 900 рейсов, несмотря на грозу и периодически вводившиеся ограничения на использование воздушного пространства. Ещё 32 самолёта были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

В Минтрансе отметили, что аэропорты работают в усиленном режиме. Для помощи пассажирам увеличили число сотрудников, организовали выдачу ковриков и матрасов, обеспечили доступ к питьевой воде и бесплатным комнатам матери и ребёнка.

Ведомство добавило, что авиакомпании корректируют расписание, а при задержках рейсов обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы из-за временных ограничений воздушного пространства. Авиасообщение ведётся по согласованию с надзорными органами с учётом мер безопасности. Остановка перевозок не планируется, но возможны отклонения от расписания и задержки.