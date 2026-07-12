В четырёх аэропортах Приволжья сняли ограничения на полёты
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Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полётов. Теперь работа аэропортов Приволжского федерального округа полностью возобновлена в штатном режиме.
«Аэропорты Казань, Самара («Курумоч»), Ульяновск («Баратаевка»), Чебоксары. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета в справочных службах аэропортов и у своих перевозчиков. Причины введения и снятия ограничений не уточняются.
Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы из-за временных ограничений воздушного пространства. Рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности, полной остановки нет, но возможны задержки и изменения расписания.
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