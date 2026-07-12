В четырёх аэропортах Приволжья сняли ограничения на полёты

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полётов. Теперь работа аэропортов Приволжского федерального округа полностью возобновлена в штатном режиме.

«Аэропорты Казань, Самара («Курумоч»), Ульяновск («Баратаевка»), Чебоксары. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета в справочных службах аэропортов и у своих перевозчиков. Причины введения и снятия ограничений не уточняются.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы из-за временных ограничений воздушного пространства. Рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности, полной остановки нет, но возможны задержки и изменения расписания.