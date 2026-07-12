Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 18:46

В четырёх аэропортах Приволжья сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полётов. Теперь работа аэропортов Приволжского федерального округа полностью возобновлена в штатном режиме.

«Аэропорты Казань, Самара («Курумоч»), Ульяновск («Баратаевка»), Чебоксары. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета в справочных службах аэропортов и у своих перевозчиков. Причины введения и снятия ограничений не уточняются.

В четырёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты
В четырёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы из-за временных ограничений воздушного пространства. Рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности, полной остановки нет, но возможны задержки и изменения расписания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar