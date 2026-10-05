Вторые сутки без вылета: Злые пассажиры устроили смуту в аэропорту Волгограда

Пассажиры аэропорта Волгограда, ожидавшие вылета вторые сутки, перекрыли выход из зоны досмотра, из-за чего возникли проблемы у других путешественников. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал Mash.

Люди заблокировали выход из зоны досмотра. Видео © Telegram / Mash

Люди встали у прохода и фактически заблокировали движение. В результате пассажиры других рейсов не могли попасть к самолётам, хотя у некоторых уже подходило к концу время посадки.

Разобраться в ситуации пришлось сотрудникам полиции. После вмешательства правоохранителей проход освободили и движение через зону досмотра восстановилось.

Ранее Life.ru писал о похожих проблемах в другой воздушной гавани. Так, в аэропорту Казани задержали 58 рейсов, а на паспортном контроле образовались большие очереди. Ещё два направления тогда отменили.