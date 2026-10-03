Следствие рассматривает две версии смерти младенца в аэропорту Шереметьево

Точную причину смерти новорождённого, обнаруженного в туалете аэропорта Шереметьево, пока не установили. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По одной из них, ребёнок мог появиться на свет уже мёртвым. Другая версия предполагает, что младенец родился живым, после чего мать могла перекрыть ему дыхание туалетной бумагой. Как утверждает канал, её фрагменты обнаружили в дыхательных путях ребёнка.

Окончательный ответ должна дать судебно-медицинская экспертиза. Подмосковный Следственный комитет ранее подчёркивал, что причины смерти младенца и его матери ещё устанавливаются.

Трагедия произошла 2 октября после прилёта 30-летней женщины из турецкой Антальи. В зоне прилёта терминала С у неё начались роды, после чего пассажирка закрылась в туалетной кабинке. Люди поблизости заметили кровь и пытались предложить помощь.

После родов женщину экстренно госпитализировали с сильной кровопотерей. Спасти её врачам не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ситуацию контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Похожая история произошла в октябре 2024 года в аэропорту Антальи. Россиянка Екатерина Бурнашкина родила девочку в туалете и оставила её там, после чего попыталась вылететь из Турции. Ребёнка удалось спасти. В 2025 году российский суд лишил Бурнашкину родительских прав.