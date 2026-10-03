СК возбудил дело после обнаружения тел женщины и младенца в Шереметьево

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел 30-летней женщины и её новорождённого сына в уборной аэропорта Шереметьево. Следователям предстоит установить точные причины смерти обоих и восстановить все обстоятельства произошедшего.

Трагедия произошла 2 октября в зоне прилёта аэропорта. Первые данные о случившемся Life.ru публиковал утром, однако появившиеся позднее сведения меняют первоначальную картину. Подмосковный СК пока не сообщает о насильственном характере смерти ребёнка и не раскрывает квалификацию уголовного дела.

«В следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, тела новорождённого мальчика и его матери обнаружили непосредственно в помещении уборной. В рамках расследования назначат необходимые экспертизы, которые должны определить причины их смерти.

Похожая история произошла в октябре 2024 года в аэропорту Антальи. Тогда 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина родила девочку в туалете и оставила её там. Ребёнка нашли живым. Позже турецкий суд переквалифицировал обвинение, не усмотрев злого умысла, а уже в России Бурнашкину окончательно лишили родительских прав.