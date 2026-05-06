Суд подтвердил лишение прав россиянки, оставившей дочь в аэропорту Антальи

Кассационная инстанция поддержала решение о лишении родительских прав женщины, оставившей ребёнка в аэропорту Антальи. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу Екатерины Бурнашкиной. Она пыталась оспорить ранее вынесенное решение. Инстанция не нашла оснований для пересмотра дела. Принятые ранее меры остались в силе. Таким образом, женщину окончательно лишили родительских прав. Помимо этого, за ней сохраняется обязанность выплачивать алименты.