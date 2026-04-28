28 апреля, 14:12

«Психанула и ушла»: Мать бросила коляску с ребёнком на остановке в Ростове

Женщина бросила ребёнка в коляске на остановке в Ростове после ссоры с мужем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Zimin

В Ростове-на-Дону женщина оставила ребёнка в коляске на остановке после ссоры с мужем. По информации представителя ГУ МВД России по Ростовской области, в отношении неё составлен административный протокол.

Полиция получила сообщение о брошенной коляске с младенцем в Октябрьском районе, прибыла на место и начала поиски матери. По предварительным данным, причиной инцидента стал семейный конфликт. Женщина 1989 года рождения доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

На женщину был оформлен административный протокол по статье, касающейся невыполнения родительских обязанностей по обеспечению и воспитанию несовершеннолетнего. Ребёнок не пострадал и был передан отцу.

Под Рязанью поймали убийцу годовалого малыша и его матери

Ранее Life.ru писал, что в Каспийске мужчину осудили на пожизненное за убийство 8-летней девочки. В 2018 году женщина предложила знакомому похитить ребёнка с целью получения выкупа в размере 2 млн рублей от семьи. Мужчина обманом увёл девочку из дома и доставил в заранее подготовленное помещение, где лишил её связи с внешним миром и удерживал силой.

Наталья Демьянова
