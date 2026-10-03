Родившая в Шереметьево женщина умерла в больнице от кровопотери

Женщина, убившая новорождённого ребёнка в Шереметьево, прилетела из Антальи. Новые детали трагедии приводит SHOT.

По данным телеграм-канала, после прилёта 30-летняя пассажирка почувствовала схватки и отправилась в туалет. Там она родила ребёнка. Как ранее сообщал Life.ru, новорождённый погиб.

SHOT утверждает, что женщина перекрыла младенцу дыхание туалетной бумагой. После родов она оставалась в кабинке и, по словам очевидцев, отказывалась принимать помощь. На место вызвали скорую.

Женщину экстренно госпитализировали с сильным кровотечением. Спасти её не удалось. По данным СМИ, причиной смерти стала обильная кровопотеря.

Ранее похожая история произошла в аэропорту Антальи. Россиянка Екатерина Бурнашкина родила дочь в туалете воздушной гавани и оставила её там. Первоначально турецкий суд приговорил девушку к 15 годам, однако позднее квалификацию изменили, а Бурнашкину освободили после девяти месяцев заключения.