Омбудсмен рассказала о судьбе ребёнка, забытого в туалете аэропорта Антальи

Новорождённая, которую в прошлом году оставили без присмотра в воздушной гавани турецкой Антальи, не будет изъята из приёмной семьи — её нынешнее положение оценивается как благополучное. Такими сведениями поделилась с РИА «Новости» детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

«Она уже живёт в приемной семье. У неё есть мама, папа, сестра, брат. У неё все хорошо. И дальше, я надеюсь, что всё будет хорошо», — рассказала она.

Напомним, осенью 2024 года стало известно о вопиющем случае в аэропорту Антальи. Россиянка Екатерина Бурнашкина родила ребёнка прямо в здании воздушной гавани, оставила младенца в туалете и попыталась вылететь в Москву. Новорождённую девочку нашла сотрудница клининга и сообщила охране. Суд Турции признал Бурнашкину виновной и приговорил к 15 годам лишения свободы. Позже Следственный комитет РФ возбудил против неё дело о покушении на убийство. Ребёнка, получившего имя Николь, уже в июне 2025 года вернули в Россию, предварительно оформив все полагающиеся документы при участии государственных органов. Бурнашкину освободили из заключения, в августе прошлого года она вернулась в Россию.

По распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва Минсоцразвития региона подобрало малышке приёмную семью в Павловском Посаде. Опекуном стала опытный приёмный родитель — 49-летняя Марина Макарова.