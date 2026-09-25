Казанский аэропорт накрыли массовые задержки: Пассажиры застряли в очередях
В аэропорту Казани задержали 58 рейсов, два направления отменили
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В аэропорту Казани сохраняются массовые задержки рейсов, а на паспортном контроле образовались большие очереди. По последнему доступному срезу онлайн-табло, задерживались 58 рейсов — 22 на вылет и 36 на прилёт.
В аэропорту Казани задержали 58 рейсов, два направления отменили. Видео © Telegram / Mash Iptash
Кроме того, отменены два рейса Red Wings на направлении Казань — Новый Уренгой. Табло показывает отмену рейса WZ1507 из Казани, также не состоится обратный рейс WZ1508 из Нового Уренгоя.
Расписание продолжает меняться, поэтому число задержанных самолётов постепенно сокращается по мере отправления и прибытия бортов. Пассажирам рекомендуется следить за статусом своего рейса у авиакомпании и на онлайн-табло аэропорта.
Ранее Life.ru рассказывал о другом массовом сбое в аэропорту Казани. Тогда из-за сильного тумана задерживались около 100 рейсов, а ещё два были отменены.
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