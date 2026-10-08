Восемь самолётов не смогли сесть в Москве из-за ограничений
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Восемь самолётов, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы из-за действующих ограничений по безопасности. Об этом ТАСС сообщили в столичных воздушных гаванях.
Четыре рейса не смогли приземлиться в Домодедове. Самолёты из Волгограда, Каира, Петрозаводска и Благовещенска перенаправили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Череповец и Екатеринбург. Ещё четыре борта не смогли сесть во Внукове. Речь идёт о рейсах из Дубая, Тбилиси, Гюмри и Сабетты.
«Самолёты совершили временную посадку в Нижнем Новгороде и московском Шереметьеве», — сообщили в справочной службе Внуково.
БЭК: Похожие ограничения затронули столичный авиаузел всего двумя днями ранее. Тогда 14 самолётов, направлявшихся в московские аэропорты, пришлось принять Нижнему Новгороду. Аэропорт Чкалов стал для них запасным: пассажирами занимались сотрудники перевозчиков и воздушной гавани, а все службы перевели на усиленный режим. После снятия ограничений часть бортов отправилась дальше в Москву, остальные готовились продолжить полёт.
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