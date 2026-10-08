В Прикамье ввели режим «Ковёр» и закрыли аэропорт Перми

В Пермском крае ввели режим «Ковёр» и временно закрыли аэропорт Большое Савино для приёма и отправки самолётов. Ограничения действуют в целях безопасности полётов, сообщила Росавиация.

По данным регионального управления МЧС, особый режим начал действовать 8 октября в 09:15 по местному времени (07:15 мск). Он распространяется на территорию радиусом 150 километров от посёлка Зюкайка.

«Режим «Ковёр» введён на территории н.п. Зюкайка, радиус 150 км. <...> Номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

Позднее, в 09:50, на территории Прикамья объявили режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы получили соответствующее оповещение и находятся в полной готовности.

Накануне, 7 октября, силы ПВО отражали атаку беспилотников на Пермский край. Региональные власти призывали жителей не приближаться к обломкам сбитых аппаратов и не публиковать кадры работы противовоздушной обороны.

Позднее Life.ru сообщил об отмене воздушной тревоги в регионе. Включённые ранее сирены отключили. В тот день ограничения затронули аэропорты сразу 12 российских городов, в том числе Казани, Самары, Пензы и Саратова.