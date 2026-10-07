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Регион
Опубликовано 7 октября, 09:00

В Пермском крае 7 октября отменили режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности. Сирены, включённые после введения режима, отключены.

Режим угрозы атаки беспилотников был введён на территории региона пресс-службой Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Ночью 7 октября аналогичные режимы объявляли в ряде российских регионов. Согласно сообщениям служб МЧС и местных властей в MAX, об опасности атак БПЛА предупреждали жителей Крыма, Татарстана, Самарской и Ульяновской областей.

На фоне угрозы Росавиация временно вводила ограничения на работу аэропортов в 12 городах. Ограничения, в частности, затронули воздушные гавани Самары, Казани, Пензы, Ижевска, Чебоксар, Саратова и Саранска.

ПВО отражает атаку БПЛА в Пермском крае
ПВО отражает атаку БПЛА в Пермском крае

Life.ru ранее сообщал, что за сутки системы противовоздушной обороны России уничтожили 110 беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны. Эти аппараты перехватывали в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Московском регионе и Крыму.

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Дарья Денисова
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