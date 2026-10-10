Шесть человек пострадали в Ростове-на-Дону после налёта более 100 БПЛА

Шесть жителей Ростова-на-Дону обратились за медицинской помощью после ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Двое пострадавших остаются в больнице в состоянии средней тяжести, одному из них проводят экстренную операцию. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ещё четверых пациентов после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Двум жителям медики помогли на месте, уточнил глава области.

По словам Слюсаря, за ночь в регионе уничтожили и подавили более 100 беспилотников. Повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов в Ростове-на-Дону.

В Батайске пострадало здание строящейся новостройки, в Азове повреждены два судна. По предварительным данным губернатора, на борту судов погибших и пострадавших нет.

На складских промышленных объектах продолжают ликвидировать возгорание. Экстренные службы работают на местах происшествий, а движение поездов по железнодорожному мосту уже полностью восстановили, сообщил Слюсарь.

Муниципальные комиссии должны оценить ущерб, причинённый зданиям и другой инфраструктуре. Губернатор пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что с вечера 9 октября над Ростовской областью уничтожили более 50 беспилотников.