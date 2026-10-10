Многоквартирные дома повреждены в Ростове и Батайске после атаки ВСУ

В Ростовской области после атаки украинских беспилотников повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.

«В Ростове повреждены несколько многоквартирных домов в нескольких районах города. Люди эвакуированы. Идёт ликвидация возгораний», — написал губернатор. Ещё один удар пришёлся по Батайску. Там беспилотник попал в незаселённую многоэтажку на территории жилого комплекса. После попадания начался пожар.

Согласно имеющимся данным, при атаке на регион ранения получил один мужчина. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Также повреждения получил железнодорожный мост. Движения составов приостановлено в обе стороны. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что с вечера 9 октября над Ростовской областью уничтожили более 50 беспилотников. Во время отражения атаки в Ростове-на-Дону возникло возгорание, к месту происшествия прибыли экстренные службы. Первоначально власти сообщали, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Силы ПВО продолжали отражать воздушную атаку на регион.