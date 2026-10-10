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Опубликовано 10 октября, 06:44

Силы ПВО сбили десять беспилотников на подлёте к Москве 10 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром в субботу, 10 октября, силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Москву. Всего на подлёте к столице было уничтожено десять воздушных целей. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении Собянина. Градоначальник добавил, что на местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

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Ранее сообщалось, что с вечера 9 октября над Ростовской областью уничтожили более 50 беспилотников. Во время отражения атаки в Ростове-на-Дону возникло возгорание, к месту происшествия прибыли экстренные службы. При атаке пострадал мужчина, несколько многоквартирных домов получили повреждения. Также повреждения получил железнодорожный мост.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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