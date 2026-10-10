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Регион
Опубликовано 10 октября, 08:59

ПВО 12 часов отбивала ночные атаки ВСУ на 17 регионов — уничтожено 560 беспилотников

ПВО за ночь сбила 560 беспилотников над 17 регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников. Об этом 10 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, аппараты сбивали с 20:00 9 октября до 08:00 10 октября. Сводка охватывает 15 областей, Московский регион, Крым, а также акватории Чёрного и Азовского морей.

В перечень регионов, над которыми уничтожали БПЛА, вошли Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.

Минобороны не привело в этой сводке распределение сбитых беспилотников по регионам. Данные о последствиях атаки в сообщении также не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал, что утром в субботу, 10 октября, силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Москву. Всего на подлёте к столице было уничтожено десять воздушных целей.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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