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Опубликовано 10 октября, 15:45

Ещё один мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на Шебекино

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Шебекине Белгородской области число пострадавших после утренней атаки FPV-дрона увеличилось. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В городскую больницу № 2 Белгорода обратился мужчина с акубаротравмой. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

«Количество пострадавших в результате атаки FPV-дрона в городе Шебекино увеличилось до двух», — говорится в сообщении оперштаба.

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Ранее Life.ru сообщал, что три человека получили ранения при ударах дронов по Шебекино и Волоконовскому округу. Среди пострадавших были мирные жители, которым потребовалась медицинская помощь. Власти Белгородской области тогда также сообщали о повреждениях автомобилей и гражданских объектов.

Больше новостей о происшествиях и атаках БПЛА — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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