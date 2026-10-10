Ещё один мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на Шебекино

В Шебекине Белгородской области число пострадавших после утренней атаки FPV-дрона увеличилось. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В городскую больницу № 2 Белгорода обратился мужчина с акубаротравмой. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

«Количество пострадавших в результате атаки FPV-дрона в городе Шебекино увеличилось до двух», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Life.ru сообщал, что три человека получили ранения при ударах дронов по Шебекино и Волоконовскому округу. Среди пострадавших были мирные жители, которым потребовалась медицинская помощь. Власти Белгородской области тогда также сообщали о повреждениях автомобилей и гражданских объектов.