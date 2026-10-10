Ещё один мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на Шебекино
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В Шебекине Белгородской области число пострадавших после утренней атаки FPV-дрона увеличилось. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В городскую больницу № 2 Белгорода обратился мужчина с акубаротравмой. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
«Количество пострадавших в результате атаки FPV-дрона в городе Шебекино увеличилось до двух», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее Life.ru сообщал, что три человека получили ранения при ударах дронов по Шебекино и Волоконовскому округу. Среди пострадавших были мирные жители, которым потребовалась медицинская помощь. Власти Белгородской области тогда также сообщали о повреждениях автомобилей и гражданских объектов.
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