Дрон ВСУ повредил железнодорожный мост в Брянской области

В Брянской области после ночной атаки украинских беспилотников нарушилось железнодорожное сообщение на маршруте Брянск — Унеча — Гомель. Удар пришёлся по мосту, в результате чего повреждения получили пути. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

По словам главы области, объект железнодорожной инфраструктуры в Выгоничском районе атаковали беспилотники самолётного типа. После произошедшего движение поездов на направлении, соединяющем Россию с Белоруссией, оказалось нарушено.

«Повреждено железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал», — написал Ковальчук.

Ранее Life.ru сообщал об обрушении части железнодорожного моста в Брянской области после атаки беспилотников. Инцидент произошёл 28 сентября на перегоне Дятьково — Людиново. Тогда с рельсов сошли десять вагонов. Кроме того, повреждения железнодорожной инфраструктуры зафиксировали в Унечском и Навлинском районах. По информации региональных властей, никто не пострадал.