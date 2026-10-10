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Опубликовано 10 октября, 13:05

Дрон ВСУ повредил железнодорожный мост в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

В Брянской области после ночной атаки украинских беспилотников нарушилось железнодорожное сообщение на маршруте Брянск — Унеча — Гомель. Удар пришёлся по мосту, в результате чего повреждения получили пути. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

По словам главы области, объект железнодорожной инфраструктуры в Выгоничском районе атаковали беспилотники самолётного типа. После произошедшего движение поездов на направлении, соединяющем Россию с Белоруссией, оказалось нарушено.

«Повреждено железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал», — написал Ковальчук.

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Ранее Life.ru сообщал об обрушении части железнодорожного моста в Брянской области после атаки беспилотников. Инцидент произошёл 28 сентября на перегоне Дятьково — Людиново. Тогда с рельсов сошли десять вагонов. Кроме того, повреждения железнодорожной инфраструктуры зафиксировали в Унечском и Навлинском районах. По информации региональных властей, никто не пострадал.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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