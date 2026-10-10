Из-за атаки БПЛА на Ростовскую область задерживаются 25 поездов

В Ростовской области после атаки беспилотников на железнодорожный мост задерживаются 25 поездов. Движение составов уже возобновили, однако последствия происшествия продолжают сказываться на расписании. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Инцидент произошёл утром 10 октября на участке между Ростовом-на-Дону и Батайском. В результате удара БПЛА повреждения получил разводной мост, по которому проходят два железнодорожных пути.

Из-за происшествия движение на переправе пришлось полностью приостановить. Никто не пострадал.

Железнодорожникам удалось восстановить движение в обоих направлениях к 07:49. С этого времени поезда вновь проходят повреждённый участок в штатном режиме. Однако вернуться к привычному графику пока не удалось. С опозданием следуют 25 составов. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, были обеспечены питанием.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. По данным региональных властей, за ночь силы ПВО уничтожили и подавили более 100 дронов. В Ростове-на-Дону медицинская помощь потребовалась шести жителям, повреждения получили жилые дома. В Батайске пострадала строящаяся многоэтажка, а в Азове — два судна.