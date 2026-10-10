В Ростове-на-Дону перекрыли несколько мостов после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников полностью перекрыли Западный мост и ограничили въезд в город со стороны Темерницкого моста. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своём канале в Max по итогам внеочередного заседания.

По словам градоначальника, со стороны Темерницкого моста закрыт въезд в Ростов в створе проспекта Сиверса. При этом выезд из города по данному направлению сохраняется.

«На Западном мосту полностью закрыто движение. На улице Луговой в районе адресного ориентира Луговая, 44 движение закрыто. Транспортный поток направляется на Ворошиловский мост», — написал Скрябин.

Таким образом, въехать в город по мостам сейчас можно только через Ворошиловский мост. Альтернативный маршрут также проходит через Аксайский мост. Городские службы оперативно информируют автомобилистов об изменениях схемы движения.

Ограничения введены после массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ночь на 10 октября. По данным губернатора Юрия Слюсаря, за ночь в регионе уничтожили и подавили более 100 БПЛА. В Ростове повреждены жилые дома, за медицинской помощью обратились шесть человек.

Ранее Life.ru сообщал о восстановлении движения поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, повреждённому при атаке ВСУ. Из-за повреждений движение составов временно останавливали в обоих направлениях. Позднее губернатор Юрий Слюсарь подтвердил, что железнодорожное сообщение полностью восстановлено.