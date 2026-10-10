В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за повреждения домов и судов при атаке БПЛА
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В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации на улицах, где жилые дома получили повреждения после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по ЧС.
По предварительным данным, повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры в трёх районах города. Медицинская помощь потребовалась шести мирным жителям, погибших нет. Городские службы приступят к уборке территорий, специалисты оценят ущерб, а пострадавшие смогут подать заявления на материальную помощь.
Этой ночью ПВО отбивала ночные атаки ВСУ на Орловскую область и еще 11 регионов — уничтожено 560 беспилотников. Шесть человек пострадали в Ростове-на-Дону после налёта более 100 БПЛА, а в Азове 2 судна получили повреждения.
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