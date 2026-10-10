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Опубликовано 10 октября, 09:03

В Ростовской области восстановили движение поездов по повреждённому ж/д мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, повреждённому во время ночной атаки, полностью восстановили. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Движение поездов по железнодорожному мосту полностью восстановлено», — написал глава области в своём канале в MAX.

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Ранее Слюсарь сообщал, что из-за повреждения моста движение поездов пришлось остановить. Подробности о характере повреждений и сроках ремонтных работ губернатор не уточнил.

Больше новостей о происшествиях и последствиях атак на инфраструктуру — в разделе «ЧП» на Life.ru

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Андрей Бражников
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