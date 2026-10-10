В Ростовской области восстановили движение поездов по повреждённому ж/д мосту

Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, повреждённому во время ночной атаки, полностью восстановили. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Движение поездов по железнодорожному мосту полностью восстановлено», — написал глава области в своём канале в MAX.

Ранее Слюсарь сообщал, что из-за повреждения моста движение поездов пришлось остановить. Подробности о характере повреждений и сроках ремонтных работ губернатор не уточнил.