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Опубликовано 10 октября, 06:28

При атаке ВСУ повреждён железнодорожный мост в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sulae

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sulae

Железнодорожный мост повреждён в Ростовской области в результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Движение поездов в обоих направлениях остановили, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Повреждён железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлены. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Оперативные службы прибыли к повреждённому объекту. Специалисты оценивают состояние моста и последствия атаки.

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Мужчина получил ранение в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние губернатор не уточнил. Информации о других раненых на данный момент нет.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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