При атаке ВСУ повреждён железнодорожный мост в Ростовской области

Железнодорожный мост повреждён в Ростовской области в результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Движение поездов в обоих направлениях остановили, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Повреждён железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлены. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Оперативные службы прибыли к повреждённому объекту. Специалисты оценивают состояние моста и последствия атаки.

Мужчина получил ранение в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние губернатор не уточнил. Информации о других раненых на данный момент нет.