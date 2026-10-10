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Регион
Опубликовано 10 октября, 06:18

Мужчина пострадал при воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область 10 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мужчина получил ранение в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь», — написал Слюсарь.

Состояние пострадавшего губернатор не уточнил. Информации о других раненых на данный момент нет.

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Ранее сообщалось, что с вечера 9 октября над Ростовской областью уничтожили более 50 беспилотников. Во время отражения атаки в Ростове-на-Дону возникло возгорание, к месту происшествия прибыли экстренные службы. Первоначально власти сообщали, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Силы ПВО продолжали отражать воздушную атаку на регион.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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