Мужчина пострадал при воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область 10 октября

Мужчина получил ранение в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь», — написал Слюсарь.

Состояние пострадавшего губернатор не уточнил. Информации о других раненых на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что с вечера 9 октября над Ростовской областью уничтожили более 50 беспилотников. Во время отражения атаки в Ростове-на-Дону возникло возгорание, к месту происшествия прибыли экстренные службы. Первоначально власти сообщали, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Силы ПВО продолжали отражать воздушную атаку на регион.