Три человека ранены при ударах дронов по Шебекино и Волоконовскому округу

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Шебекино FPV-дрон атаковал мужчину. Он получил осколочные ранения головы, грудной клетки и ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. При атаке также был повреждён автомобиль.

Ещё один мужчина пострадал в селе Нежеголь Шебекинского округа: при взрыве беспилотника он получил осколочное ранение кисти. Его госпитализировали в профильное отделение Шебекинской ЦРБ.

В селе Белянка FPV-дрон ударил по предприятию. В результате повреждён фасад одного из корпусов.

Ещё одна атака произошла в Волоконовском округе, в районе села Фощеватово. Беспилотник ударил по автомобилю, находившаяся в нём женщина получила слепые осколочные ранения. Ей оказали помощь в Волоконовской ЦРБ, после чего направили на амбулаторное лечение. Машина повреждена.