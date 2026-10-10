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Регион
Опубликовано 10 октября, 09:21

Три человека ранены при ударах дронов по Шебекино и Волоконовскому округу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Шебекино FPV-дрон атаковал мужчину. Он получил осколочные ранения головы, грудной клетки и ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. При атаке также был повреждён автомобиль.

Ещё один мужчина пострадал в селе Нежеголь Шебекинского округа: при взрыве беспилотника он получил осколочное ранение кисти. Его госпитализировали в профильное отделение Шебекинской ЦРБ.

В селе Белянка FPV-дрон ударил по предприятию. В результате повреждён фасад одного из корпусов.

Ещё одна атака произошла в Волоконовском округе, в районе села Фощеватово. Беспилотник ударил по автомобилю, находившаяся в нём женщина получила слепые осколочные ранения. Ей оказали помощь в Волоконовской ЦРБ, после чего направили на амбулаторное лечение. Машина повреждена.

Силы ПВО сбили 15 БПЛА на подлёте к Москве
Силы ПВО сбили 15 БПЛА на подлёте к Москве

Этой ночью ПВО отбивала ночные атаки ВСУ на Белгородскую область и ещё 11 регионов — уничтожено 560 беспилотников. Шесть человек пострадали в Ростове-на-Дону после налёта более 100 БПЛА, а в Азове два судна получили повреждения.

Больше новостей о происшествиях и атаках БПЛА — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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