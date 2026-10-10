Два мирных жителя ранены при атаках дронов ВСУ на Шебекино и Валуйки
Обложка © Life.ru
Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ на Шебекино и Валуйки в Белгородской области. Оба мужчины пострадали от осколков в результате взрыва БПЛА. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В Шебекине украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, живота, плеча и ног. Ему оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ.
В Валуйках второй мужчина пострадал при детонации беспилотника. У него диагностировали множественные осколочные ранения ног и грудной клетки.
Ранее Life.ru сообщал о двух пострадавших от БПЛА мужчинах в Курской области. Один получил ранения при атаке беспилотника на торговый центр, второй пострадал, когда попытался вскрыть найденный боеприпас.
Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных происшествиях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.