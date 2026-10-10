Две женщины ранены при атаках FPV-дронов на Белгородскую область
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Две мирные жительницы получили ранения в результате атак FPV-дронов на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Шебекине беспилотник атаковал автомобиль. У находившейся рядом женщины диагностировали множественные слепые осколочные ранения головы и тела.
Ещё одна женщина пострадала в селе Весёлая Лопань Белгородского округа. По данным оперштаба, FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, после чего пострадавшую с акубаротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее Life.ru сообщал, что за сутки при 137 атаках на Белгородскую область пострадали 11 человек. По данным региональных властей, удары пришлись по Белгороду и ещё 12 муниципалитетам. Силы ПВО и другие подразделения сбили и подавили над областью 185 беспилотников.
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