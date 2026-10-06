Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 10:44

В Белгородской области при 137 атаках ВСУ за сутки ранены 11 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Одиннадцать мирных жителей получили ранения в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Пострадали мирные жители в Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

«В Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 11 мирных жителей. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжёлое», — сообщил Шуваев.

Всего за сутки территория региона подверглась 137 атакам. Удары пришлись по Белгороду и ещё 12 муниципалитетам, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

По данным главы региона, ВСУ трижды применяли артиллерию и ещё пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Одновременно силы ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили над Белгородской областью 185 БПЛА.

13 раненых и 260 сбитых дронов: Хинштейн подвёл итоги атак ВСУ в Курской области
13 раненых и 260 сбитых дронов: Хинштейн подвёл итоги атак ВСУ в Курской области

Ранее Life.ru сообщал о трёх раненых при атаках дронов на Белгородскую область 5 октября. В Шебекине беспилотник взорвался на парковке, а в районе Ракитного FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. До этого при атаках ВСУ в регионе погибли три человека, ещё 12 получили ранения.

Больше новостей об атаках беспилотников, обстрелах и последствиях для жителей — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar