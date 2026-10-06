В Белгородской области при 137 атаках ВСУ за сутки ранены 11 человек
Обложка © Life.ru
Одиннадцать мирных жителей получили ранения в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Пострадали мирные жители в Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
«В Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 11 мирных жителей. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжёлое», — сообщил Шуваев.
Всего за сутки территория региона подверглась 137 атакам. Удары пришлись по Белгороду и ещё 12 муниципалитетам, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
По данным главы региона, ВСУ трижды применяли артиллерию и ещё пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Одновременно силы ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили над Белгородской областью 185 БПЛА.
Ранее Life.ru сообщал о трёх раненых при атаках дронов на Белгородскую область 5 октября. В Шебекине беспилотник взорвался на парковке, а в районе Ракитного FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. До этого при атаках ВСУ в регионе погибли три человека, ещё 12 получили ранения.
Больше новостей об атаках беспилотников, обстрелах и последствиях для жителей — в разделе «Происшествия» на Life.ru.