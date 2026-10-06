13 раненых и 260 сбитых дронов: Хинштейн подвёл итоги атак ВСУ в Курской области

Тринадцать мирных жителей получили ранения в Курской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Шесть человек пострадали в Курске. Ещё один мужчина получил травмы в деревне Бирюковка Большесолдатского района, четверо — в Викторовке Рыльского района, двое — в селе Жеденовка Хомутовского района.

«В результате атак пострадали 13 человек», — сообщил Хинштейн.

Одновременно силы ПВО уничтожили над регионом 260 беспилотников различного типа. По данным губернатора, отселённые территории также 39 раз подвергались артиллерийским обстрелам. Последствия атак зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах. В Песчаном Беловского района повреждены частный дом и КамАЗ. В слободе Белой пострадали кровля жилого здания, автомобиль, крыша и остекление местной школы. В Бирюковке повреждена машина, а в Викторовке автомобиль полностью уничтожен. В Рыльске пострадали кровля дома и окна.