Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Курскую область

Пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на Курскую область. О последствиях ударов сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Между Рыльском и селом Крупец беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадали четыре человека: женщины 63 и 64 лет, а также мужчины 62 и 65 лет.

По словам губернатора, у всех диагностированы осколочные ранения. Кроме того, два человека получили травмы головы. Пострадавших доставляют в Курск для оказания медицинской помощи.

Ещё одна атака произошла в деревне Бирюковка Большесолдатского района. Там ранен 45-летний мужчина, у которого зафиксировали слепые осколочные ранения головы и груди. Его госпитализировали в Курскую областную больницу.

Накануне Life.ru сообщал ещё о двух пострадавших при атаках беспилотников на Курскую область. В Рыльском районе дрон ударил по жилому дому, а в Беловском районе мужчина получил травмы после атаки другого БПЛА.