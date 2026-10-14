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Опубликовано 14 октября, 00:21

ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на промышленную зону Невинномысска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в районе Невинномысска Ставропольского края. Дроны направляются в сторону промышленной зоны города, часть аппаратов уже сбили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Под Невинномысском отражают налёт вражеских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города. Действует ПВО, есть сбития», — написал глава Ставрополья.

По словам Владимирова, российские военные продолжают работу по воздушным целям. Губернатор не уточнил количество обнаруженных и уничтоженных беспилотников.

ПВО России отразила атаки 70 украинских беспилотников за день
ПВО России отразила атаки 70 украинских беспилотников за день

Ранее Life.ru сообщал, что российские расчёты противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об итогах отражения воздушной атаки рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, все обнаруженные дроны удалось перехватить на подлёте к городу. После уничтожения аппаратов к местам падения обломков направили сотрудников экстренных служб. Специалисты приступили к обследованию территорий и проверке возможных последствий атаки.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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