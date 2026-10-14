ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на промышленную зону Невинномысска

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в районе Невинномысска Ставропольского края. Дроны направляются в сторону промышленной зоны города, часть аппаратов уже сбили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Под Невинномысском отражают налёт вражеских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города. Действует ПВО, есть сбития», — написал глава Ставрополья.

По словам Владимирова, российские военные продолжают работу по воздушным целям. Губернатор не уточнил количество обнаруженных и уничтоженных беспилотников.

Ранее Life.ru сообщал, что российские расчёты противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об итогах отражения воздушной атаки рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, все обнаруженные дроны удалось перехватить на подлёте к городу. После уничтожения аппаратов к местам падения обломков направили сотрудников экстренных служб. Специалисты приступили к обследованию территорий и проверке возможных последствий атаки.