ПВО уничтожила 30 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве 13 октября
Обложка © Life.ru
Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.
Ранее в Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атаки ВСУ на танкер в Чёрном море. Поводом стало происшествие 6 октября, когда безэкипажные катера атаковали нефтеналивное судно. Согласно опубликованному документу, после аварии возник риск чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Под угрозой оказались прибрежные территории двух городских округов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.