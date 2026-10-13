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Опубликовано 13 октября, 23:58

ПВО уничтожила 30 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве 13 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.

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Ранее в Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атаки ВСУ на танкер в Чёрном море. Поводом стало происшествие 6 октября, когда безэкипажные катера атаковали нефтеналивное судно. Согласно опубликованному документу, после аварии возник риск чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Под угрозой оказались прибрежные территории двух городских округов.

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