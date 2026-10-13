В двух городах Кубани ввели повышенную готовность из-за угрозы разлива нефти

В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атаки ВСУ на танкер в Чёрном море. Соответствующее распоряжение 13 октября подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Поводом стало происшествие 6 октября, когда безэкипажные катера атаковали нефтеналивное судно. Согласно опубликованному документу, после аварии возник риск чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Под угрозой оказались прибрежные территории двух городских округов.

Власти поручили местным службам принять меры для предотвращения возможного загрязнения акватории. В случае возникновения ЧС специалисты должны будут минимизировать ущерб и не допустить дальнейшего развития происшествия. Особое внимание уделят безопасной и бесперебойной работе организаций.

Кондратьев также распорядился сформировать оперативные группы для реагирования на возможные последствия аварии. При необходимости их направят в районы, где потребуется помощь.