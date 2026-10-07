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Опубликовано 7 октября, 14:05

Минтранс: Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио» у Сочи ликвидировано

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио» у побережья Сочи ликвидировано. Спасательные суда продолжают дежурить на месте происшествия, сообщили в Минтрансе России. Загрязнения акватории нефтяным грузом не зафиксировано.

К ликвидации последствий приступает сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края.

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Танкер «Афрамакс Рио» подвергся атаке безэкипажных катеров у черноморского побережья 6 октября. Судно шло под флагом Либерии и перевозило нефть. После происшествия в акватории началось открытое горение нефти, а спасательные суда первоначально не могли безопасно приблизиться к танкеру.

На борту находились 23 гражданина Индии. Весь экипаж удалось спасти, по предварительным данным Минтранса, никто не пострадал.

Отдельно специалисты проверили состояние Чёрного моря после пожара. По данным Росприроднадзора и Минтранса, разлива нефтепродуктов в районе происшествия не выявили.

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Милена Скрипальщикова
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