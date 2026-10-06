Минтранс: Экипаж атакованного в Чёрном море танкера «Афрамакс Рио» спасён
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Атака безэкипажных катеров на нефтяной танкер в Чёрном море закончилась спасением всего экипажа. Все 23 моряка с борта «Афрамакс Рио» живы, предварительно, никто из них не пострадал, сообщили в Минтрансе России.
Судно шло под флагом Либерии и перевозило нефть. После атаки в акватории Чёрного моря началось открытое горение нефти.
«Экипаж в составе 23 человек (все граждане Индии) спасён. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
После инцидента глава Минтранса Андрей Никитин провёл заседание штаба, на котором обсудили ликвидацию последствий произошедшего у побережья Чёрного моря.
Ранее Life.ru писал, что после возгорания танкера в Чёрном море власти Сириуса временно закрыли пляжи. Специалисты начали контролировать состояние морской воды и воздуха в районе происшествия. Причины и последствия инцидента на тот момент ещё устанавливались.
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