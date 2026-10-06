Танкер загорелся в Чёрном море у Сочи, пляжи Сириуса временно закрыли

Специалисты совместно с Росгидрометом постоянно контролируют состояние воды и воздуха. Подробностей о причинах пожара и возможных последствиях для акватории пока не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Болгарии Илияна Йотова созвала экстренное заседание Консультативного совета национальной безопасности после атаки беспилотников на два торговых судна в Чёрном море. Поводом стал инцидент примерно в 70 морских милях к востоку от города Бяла, где под удар попали сухогрузы Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. Первый корабль затонул, на втором вспыхнул пожар. Экипаж повреждённого судна эвакуировали, двух пострадавших моряков доставили в Варну. Заседание Совбеза назначили на 7 октября, его главной темой станут риски для морской безопасности и критической инфраструктуры страны.