Танкер загорелся в Чёрном море у Сочи, пляжи Сириуса временно закрыли
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В акватории Чёрного моря вблизи Сочи загорелся танкер, после чего власти временно закрыли пляжи федеральной территории Сириус. Об этом сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.
«В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты», — заявил он.
Специалисты совместно с Росгидрометом постоянно контролируют состояние воды и воздуха. Подробностей о причинах пожара и возможных последствиях для акватории пока не приводится.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Болгарии Илияна Йотова созвала экстренное заседание Консультативного совета национальной безопасности после атаки беспилотников на два торговых судна в Чёрном море. Поводом стал инцидент примерно в 70 морских милях к востоку от города Бяла, где под удар попали сухогрузы Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. Первый корабль затонул, на втором вспыхнул пожар. Экипаж повреждённого судна эвакуировали, двух пострадавших моряков доставили в Варну. Заседание Совбеза назначили на 7 октября, его главной темой станут риски для морской безопасности и критической инфраструктуры страны.
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