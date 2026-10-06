Президент Болгарии созвала Совбез после атаки дронов на суда в Чёрном море

Президент Болгарии Илияна Йотова созвала экстренное заседание Консультативного совета национальной безопасности после атаки беспилотников на два торговых судна в Чёрном море. Встреча пройдёт 7 октября в 13:00, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на пресс-службу президента.

Главной темой закрытого заседания станут «текущие риски и угрозы морской безопасности и критической инфраструктуре Болгарии в контексте конфликта на Украине».

Поводом стала атака двух торговых судов в исключительной экономической зоне страны. По данным болгарского правительства, ночью их атаковали воздушные и морские беспилотники примерно в 70 морских милях к востоку от города Бяла. Судно под флагом Того затонуло, второе получило повреждения и загорелось.

Экипаж повреждённого корабля эвакуировали. Двух пострадавших моряков доставили в Варну, остальных вывезли к берегу. Поиски членов экипажа затонувшего судна продолжаются.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее заявил, что власти уже приняли необходимые меры после инцидента. Отвечая на вопрос о необходимости созыва Совбеза, он подчеркнул, что такое решение находится в компетенции президента.

Ранее Life.ru сообщал, что два торговых судна были атакованы беспилотниками у берегов Болгарии. Под удар попали сухогрузы Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. Первый корабль затонул, на втором после атаки вспыхнул пожар.