Торговое судно Royad Mammadov затонуло в Чёрном море, два моряка погибли

Торговое судно Royad Mammadov затонуло в Чёрном море в исключительной экономической зоне Румынии. В результате происшествия погибли два члена экипажа, ещё 11 человек удалось спасти, сообщили румынские экстренные службы.

Инцидент произошёл примерно в 30 морских милях к югу от населённого пункта Сфынтул-Георге. На борту вспыхнул пожар, после чего к судну направили корабли береговой охраны, спасательные суда и вертолёт.

В ходе операции 11 моряков подняли на борт спасателей. Двое членов экипажа были обнаружены погибшими. Сам Royad Mammadov вскоре ушёл под воду.

Ряд румынских СМИ сообщает, что судно могло подвергнуться атаке беспилотника. Однако Морская администрация Румынии пока официально подтвердила лишь пожар и последовавшее затопление, не называя причину происшествия.

Сухогруз ходил под флагом Сент-Китс и Невиса и, по данным СМИ, находился в эксплуатации турецкой компании. Он вышел из украинского Измаила и направлялся в итальянскую Равенну с грузом зерна.

Ранее Life.ru сообщал, что на борту Royad Mammadov произошёл пожар, после которого 13 членов экипажа первоначально числились пропавшими. Позднее спасательная операция завершилась обнаружением всех моряков.