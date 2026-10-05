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Опубликовано 5 октября, 13:47

13 человек пропали, капитан ранен: Недалеко от Румынии загорелся сухогруз, следовавший из Одесской области

В Чёрном море произошёл пожар на борту сухогруза, пропали 13 членов экипажа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR7

В Чёрном море произошёл пожар на борту сухогруза Royad Mammadov, сообщили в пресс-службе Морской администрации Румынии. Известно, что 13 членов экипажа пропали без вести, капитан ранен. Судя по данным сайта Maritimeoptima.com, судно ходит под флагом Сент-Китс и Невиса и следовало из Измаила Одесской области.

Инцидент произошёл за пределами территориальных вод Румынии, в чём причина — неизвестна. В указанном районе начата поисково-спасательная операция.

Столб дыма поднялся над Черноморском после серии взрывов под Одессой
Столб дыма поднялся над Черноморском после серии взрывов под Одессой

Ранее несколько взрывов прогремело в непосредственной близости от танкера у побережья Йемена. По данным британского Управления по торговому мореплаванию, инцидент произошёл в 60 морских милях от города Моха.

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Матвей Константинов
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