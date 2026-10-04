В UKMTO сообщили о взрывах рядом с танкером у берегов Йемена

Несколько взрывов произошли в непосредственной близости от танкера у побережья Йемена. Инцидент зафиксирован примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Моха, сообщило Управление по торговому мореплаванию Великобритании (UKMTO).

По данным координационного центра, информацию о случившемся передал представитель компании, отвечающий за безопасность судна. Экипаж заметил несколько взрывов рядом с танкером, однако само судно, судя по имеющимся данным, серьёзно не пострадало.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к югу от Мохи. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что экипаж танкера наблюдал несколько взрывов в непосредственной близости от судна», — говорится в уведомлении.

По предварительной информации, никто из членов экипажа не пострадал. Также не сообщается о загрязнении окружающей среды или другом экологическом ущербе.

При этом UKMTO пока не раскрывает название танкера и страну его регистрации. Неизвестно и то, что стало причиной взрывов и кто может стоять за произошедшим.

Ранее Life.ru писал, что UKMTO сообщил о повреждении танкера в Ормузском проливе после попадания неизвестного снаряда. Удар пришёлся по машинному отделению судна, при этом экипаж не пострадал. Название танкера, его флаг и обстоятельства атаки тогда также не раскрывались.