В Одессе и Черноморске прогремела серия взрывов, после которых в районе портового города начался сильный пожар. Кадры возгорания публикуют украинские СМИ и местные Telegram-каналы.

Столб дыма поднялся над Черноморском после серии взрывов под Одессой. Видео © Telegram / Типичная Одесса

Перед взрывами в Одесской области объявили воздушную тревогу. В украинских мониторинговых каналах сообщалось об угрозе применения баллистических ракет и беспилотников.

На опубликованных кадрах над Черноморском виден густой столб дыма. Данных о возможных пострадавших также нет.

Ранее 4 октября Life.ru сообщал о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги. Тогда сведения о причинах и возможных последствиях также не приводились.

В тот же день Минобороны РФ заявило о поражении сухогруза восточнее Одессы. По данным ведомства, судно перевозило военное имущество для ВСУ.