Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 18:24

Столб дыма поднялся над Черноморском после серии взрывов под Одессой

Столб дыма поднялся над Черноморском после серии взрывов под Одессой. Обложка © Telegram / Типичная Одесса

Столб дыма поднялся над Черноморском после серии взрывов под Одессой. Обложка © Telegram / Типичная Одесса

В Одессе и Черноморске прогремела серия взрывов, после которых в районе портового города начался сильный пожар. Кадры возгорания публикуют украинские СМИ и местные Telegram-каналы.

Столб дыма поднялся над Черноморском после серии взрывов под Одессой. Видео © Telegram / Типичная Одесса

Перед взрывами в Одесской области объявили воздушную тревогу. В украинских мониторинговых каналах сообщалось об угрозе применения баллистических ракет и беспилотников.

На опубликованных кадрах над Черноморском виден густой столб дыма. Данных о возможных пострадавших также нет.

Минобороны показало видео налёта «Гераней» на суда в портах Черноморск и Одесса
Минобороны показало видео налёта «Гераней» на суда в портах Черноморск и Одесса

Ранее 4 октября Life.ru сообщал о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги. Тогда сведения о причинах и возможных последствиях также не приводились.

В тот же день Минобороны РФ заявило о поражении сухогруза восточнее Одессы. По данным ведомства, судно перевозило военное имущество для ВСУ.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar