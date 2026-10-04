Взрыв произошёл в Одессе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Одессе 4 октября прогремел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное».
На момент сообщения о взрыве в Одесской области действовала воздушная тревога. Сведений о причинах и объекте не приводится.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе беспилотников по сухогрузу в порту Одессы 3 октября. По утверждению Минобороны России, судно доставило на Украину военное имущество.
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