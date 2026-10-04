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Опубликовано 4 октября, 10:04

Взрыв произошёл в Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Одессе 4 октября прогремел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

На момент сообщения о взрыве в Одесской области действовала воздушная тревога. Сведений о причинах и объекте не приводится.

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Ранее Life.ru рассказывал об ударе беспилотников по сухогрузу в порту Одессы 3 октября. По утверждению Минобороны России, судно доставило на Украину военное имущество.

Больше новостей о ходе СВО и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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