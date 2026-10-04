Взрыв произошёл в Одессе

В Одессе 4 октября прогремел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

На момент сообщения о взрыве в Одесской области действовала воздушная тревога. Сведений о причинах и объекте не приводится.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе беспилотников по сухогрузу в порту Одессы 3 октября. По утверждению Минобороны России, судно доставило на Украину военное имущество.