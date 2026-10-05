Рыболовецкое судно с 11 людьми перевернулось у берегов Южной Кореи

Рыболовецкое судно с 11 людьми на борту перевернулось у берегов южнокорейского острова Чеджу. Девять человек удалось спасти, однако капитан и ещё один член экипажа пока числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану.

По данным спасателей, среди выживших — восемь граждан Индонезии и один гражданин Вьетнама. Находившиеся поблизости рыболовецкие суда подняли их из воды, сейчас состояние спасённых оценивается как стабильное.

После происшествия к поисковой операции подключили вертолёты и патрульные корабли. Спасатели продолжают обследовать район, пытаясь обнаружить капитана судна — гражданина Южной Кореи — и пропавшего гражданина Индонезии.

Причины, по которым рыболовецкое судно перевернулось, пока не сообщаются. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что в Карибском море перевернулось судно, на борту которого находились около 60 человек. Спасатели обнаружили его неподалёку от острова Мона и смогли вывезти из района происшествия не менее 40 пассажиров. Двое человек погибли, поисково-спасательная операция продолжилась.