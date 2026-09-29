Судно с 60 людьми перевернулось в Карибском море, погибли два человека

Судно с 60 людьми перевернулось в Карибском море рядом с островом Мона, который входит в состав Пуэрто-Рико. В результате происшествия два человека погибли, ещё не менее 40 удалось спасти. Об этом сообщил Юго-восточный округ Береговой охраны США.

Береговая охрана получила информацию об опрокинувшемся самодельном судне в понедельник. Спасатели обнаружили его примерно в 10 милях от острова Мона и вывезли из района происшествия не менее 40 человек.

Крушение судна в Карибском море. Видео © Береговая охрана США

Ещё двоих человек нашли погибшими. Спасательная операция продолжается.

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