В Эгейском море загорелся греческий паром Blue Carrier 2. Все находившиеся на борту люди эвакуированы. Никто не пострадал, сообщает телеканал Skai.

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Огонь вспыхнул около 08:57 в пятницу, 25 сентября, когда судно находилось севернее острова Миконос и выполняло рейс в сторону Самоса. По уточнённым данным, на пароме были 29 человек — 28 членов экипажа и один пассажир, оказавшийся водителем грузовика. Они покинули судно на спасательных шлюпках, после чего их подобрали проходившие рядом корабли и доставили на остров Тинос.

Пожар начался в одном из грузовых отсеков. Внутри остались 166 грузовиков и 29 легковых автомобилей. Рассматривается версия, что источником возгорания могла стать одна из перевозимых машин.

Сначала с пламенем боролась автоматическая система пожаротушения. К месту ЧП направили корабли береговой охраны, два скоростных пожарных катера с Сироса и из Лавриона, а также специализированное судно из Пирея. Причины происшествия устанавливаются. Информации о состоянии перевозившейся техники и масштабах повреждений самого Blue Carrier 2 пока нет.

В августе между Бали и Ломбоком загорелся паром со 131 человеком на борту. Спасательную операцию осложняли волны высотой до четырёх метров, к эвакуации привлекли корабли ВМС Индонезии и вертолёт.