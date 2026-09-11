Спасатели нашли ещё 30 погибших внутри сгоревшего парома у Филиппин
Число жертв пожара на пароме у Филиппин выросло до 35
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Спасатели обнаружили 30 погибших на борту сгоревшего у Филиппин пассажирского парома MV June Aster. Общее число жертв достигло 35, сообщила представитель Береговой охраны страны Ноэми Каябьяб.
Попасть внутрь судна удалось только после того, как пожар был потушен. Ранее поисковой операции мешали сильный жар и густой дым.
По последним данным, спасти удалось 43 человека, ещё 54 числятся пропавшими без вести. Власти предупреждают, что сведения могут меняться по мере продолжения работ.
Возгорание произошло вечером 9 сентября, когда паром завершал рейс из Манилы в город Корон провинции Палаван. В списках находившихся на борту значились 117 пассажиров и 17 членов экипажа, однако два человека позднее сообщили, что не отправились в поездку. Первоначально Береговая охрана Филиппин сообщала, что при пожаре на MV June Aster погибли пять человек, а 42 удалось спасти. Доступ внутрь судна оставался закрыт из-за сильного жара и густого дыма, поэтому число жертв уточнили только после осмотра выгоревших помещений.
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