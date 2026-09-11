Спасатели нашли ещё 30 погибших внутри сгоревшего парома у Филиппин

Возгорание произошло вечером 9 сентября, когда паром завершал рейс из Манилы в город Корон провинции Палаван. В списках находившихся на борту значились 117 пассажиров и 17 членов экипажа, однако два человека позднее сообщили, что не отправились в поездку. Первоначально Береговая охрана Филиппин сообщала, что при пожаре на MV June Aster погибли пять человек, а 42 удалось спасти. Доступ внутрь судна оставался закрыт из-за сильного жара и густого дыма, поэтому число жертв уточнили только после осмотра выгоревших помещений.