Пять человек погибли при пожаре на пароме у берегов Филиппин

Пять человек погибли при пожаре на пароме MV June Aster у берегов филиппинской провинции Палаван. Возгорание произошло вечером 9 сентября. Об этом сообщила Береговая охрана Филиппин.

Пять человек погибли при пожаре на пароме у Филиппин. Видео © X / Pacific Wire

На борту судна находились 117 пассажиров и 17 членов экипажа, передаёт телеканал GMA News. После начала пожара спасатели приступили к эвакуации людей и поисковой операции.

«В общей сложности 42 человека были спасены, в то время как первоначально сообщалось о 5 погибших», — указали в Береговой охране Филиппин.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Специалисты уточняют данные о находившихся на пароме людях и устанавливают обстоятельства пожара.

Следователи также выясняют причину возгорания. Информации о том, где именно на судне начался пожар и что могло к нему привести, пока не приводится.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре на территории склада в подмосковном Щёлкове. Тела погибших обнаружили после тушения огня. По предварительным данным следствия, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнём. Окончательные выводы о происхождении пожара пока не сделаны.