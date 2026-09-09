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Регион
Опубликовано 9 сентября, 08:20

Два человека погибли при пожаре на складе в Щёлкове: СК назвал предварительную причину

СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре на складе в Щёлкове

Обложка © «Макс» / МЧС Московской области

Обложка © «Макс» / МЧС Московской области

Два человека погибли при пожаре на территории складского помещения в подмосковном Щёлкове. Их тела обнаружили после того, как огонь был потушен, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возгорание произошло на улице Заводской. Информация о пожаре поступила в экстренные службы 9 сентября.

По предварительным данным следствия, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнём. Окончательные выводы о происхождении пожара пока не сделаны.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

На месте работают следователи и криминалисты подмосковного СК. Они проводят осмотр и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Для выяснения причин гибели людей и возникновения пожара планируется провести судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы.

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Напомним, ранее в подмосковном Щёлково загорелось складское здание на площади 1,8 тыс. квадратных метров. По словам пожарных, оно предназначалось для хранения изделий из пластика.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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