Два человека погибли при пожаре на складе в Щёлкове: СК назвал предварительную причину

Два человека погибли при пожаре на территории складского помещения в подмосковном Щёлкове. Их тела обнаружили после того, как огонь был потушен, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возгорание произошло на улице Заводской. Информация о пожаре поступила в экстренные службы 9 сентября.

По предварительным данным следствия, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнём. Окончательные выводы о происхождении пожара пока не сделаны.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

На месте работают следователи и криминалисты подмосковного СК. Они проводят осмотр и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Для выяснения причин гибели людей и возникновения пожара планируется провести судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы.

Напомним, ранее в подмосковном Щёлково загорелось складское здание на площади 1,8 тыс. квадратных метров. По словам пожарных, оно предназначалось для хранения изделий из пластика.